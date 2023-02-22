ليبيا الان

وزارة الاقتصاد تناقش آلية ضبط واستقرار الأسعار خلال شهر رمضان

تم النشر منذُ 34 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

ناقشت وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية اليوم الاربعاء، آلية ضبط واستقرار الأسعار خلال شهر رمضان المبارك.

وعقد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج اجتماعاً مع الجهات ذات العلاقة لمناقشة الوضع الحالي للسوق.

وتطرق الحويج خلال الاجتماع إلى مدى توفير السلع الأساسية واستقرار أسعارها كذلك توفير الاشتراطات الصحية في السلع.

وأكد الحضور على توفر كميات كبيرة لأشهر قادمة من مختلف السلع بالمخازن لتلبية احتياجات استهلاك الموطنين بما في ذلك متطلبات شهر رمضان المبارك.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك