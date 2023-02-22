وزارة الاقتصاد تناقش آلية ضبط واستقرار الأسعار خلال شهر رمضان

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ناقشت وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية اليوم الاربعاء، آلية ضبط واستقرار الأسعار خلال شهر رمضان المبارك.

وعقد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج اجتماعاً مع الجهات ذات العلاقة لمناقشة الوضع الحالي للسوق.

وتطرق الحويج خلال الاجتماع إلى مدى توفير السلع الأساسية واستقرار أسعارها كذلك توفير الاشتراطات الصحية في السلع.

وأكد الحضور على توفر كميات كبيرة لأشهر قادمة من مختلف السلع بالمخازن لتلبية احتياجات استهلاك الموطنين بما في ذلك متطلبات شهر رمضان المبارك.