المفوضية: وفد أمريكي اطلع على جاهزيتنا للانتخابات

التقى أعضاء مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عبد الحكيم الشعاب، وأبوبكر مرده، ورباب حلب، اليوم الأربعاء، مع ممثل الوكالة الامريكية للتنمية الدولية جون كارديناس، ونائبه ناثان بارك، وذلك بديوان مجلس المفوضية.

وقالت المفوضية العليا للانتخابات في بيان إن هذه هي الزيارة الأولى للوفد، وتأتي في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، للوقوف على مستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ العمليات الانتخابية، وللاستفسار عن نوع الدعم الذي يمكن أن تقدمه الوكالة الأمريكية في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات لتعزيز مستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات القادمة.

ورافق أعضاء مجلس المفوضية الضيوف في جولة تفقدية داخل مقر المفوضية، اطلعوا خلالها على تجهيزات ومرافق المركز الإعلامي ومخازن المفوضية، وفق البيان.

وتابع البيان: في ختام الجولة أشاد الضيوف بالجهود التي تبذلها المفوضية والقائمون عليها في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير الدولية، مؤكدين أن الدعم الدولي لهذه الجهود مستمر وصولاً لإنجاز الانتخابات في ليبيا.

ومن جهتهم عبر أعضاء المجلس عن تقديرهم لجهود المجتمع الدولي الداعمة للمفوضية والهادفة لإنهاء المرحلة الانتقالية من خلال عملية انتخابية شفافة تحظى بقبول كل الأطراف وتحقق تطلعات الليبيين والليبيات في دولة ديمقراطية مستقرة، بحسب البيان.