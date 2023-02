ليبيا – رأى القيادي بجماعة الإخوان محمد صوان رئيس الحزب الديمقراطي أن استمرار الأوضاع الحالية يجعل القبول بلجنة وطنية تشرف على إدارة الأموال الليبية أمرًا ملحًا؛ لضمان توزيع عادل للثروة.

صوان وفي تصريح صحفي نقلته شبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، قال: إن إدارة الأموال الليبية بالوضع الحالي سيحول دون نجاح أي عملية سياسية تهدف إلى الاستقرار السياسي المستقبلي، وهو ما يهدد أمن واستقرار ليبيا والمنطقة بأسرها.

وأضاف: “الأمر خطير ،ويضع الأطراف المتداخلة والمعنية بالملف الليبي أمام مسؤولياتها بعد أن أصبحت الأجسام السياسية عاجزة عن التوصل إلى أي تسوية”.

ونوه إلى أن الإهدار في النفقات، وسوء إدارة المال العام، وانحراف المؤسسة المالية “المصرف المركزي” بإدارة فردية وانحيازها إلى طرف سياسي، بشكل سافر ستكون له عواقبه الوخيمة على الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تكريسه حالة الانسداد السياسي.

صوان خلص إلى أن الانقسام السياسي وغياب حكومة مركزية تحفظ الأمن وتطبق القانون، يجعل من تحييد الأموال الليبية عن التوظيف السياسي ضرورة يجب تحقيقها إذا لم يتم التوافق على حل سياسي شامل قبل فوات الأوان.

Shares

The post صوان: استمرار الأوضاع الحالية يجعل القبول بلجنة وطنية تشرف على إدارة الأموال الليبية أمرًا ملحًا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية