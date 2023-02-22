الصافي: 3 ممثلين لمجلس الدولة شاركوا في صياغة البرلمان للتعديل الدستوري

قال رئيس المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبد الحميد الصافي إن رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري أرسل عضوين من المجلس وأحد الموظفين بالمجلس، للمشاركة في صياغة التعديل الدستوري الـ13.

وأوضح الصافي في تصريحات تلفزيونية أن هؤلاء الأشخاص كانوا موجودين في صياغة التعديل لمزيد من التوافق، رغم أن مجلس النواب هو الجسم التشريعي الوحيد في البلاد المنوط به صياغة القوانين.

وأضاف: “الأعضاء الذين أرسلهم مجلس الدولة كانوا معنا في صياغة التعديل الدستوري، وأحيلت الصيغة النهائية من التعديل لمجلس الدولة، وكنا ننتظر منهم مباركتها”.