متى يعود الوضع الطبيعي لمنسوب مياه البحر؟ مسؤول بمركز للاستشعار عن بعد يجيب

همسة يونس-بوابة إفريقيا الإخبارية |

22 February, 2023

ظاهرة أثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا، بعد أن تفاجئ السكان المحليين بانحسار مياه البحر في عدد من شواطئ ليبيا.. الأمر الذي دعا لطرح مجموعة من التساؤلات حول طبيعة هذه الظاهرة التي جاءت بالتزامن مع موجة الزلازل الأخيرة التي اجتاحت الدول..

في السياق كشف مدير الشؤون العلمية والفنية بالمركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، المهندس امحمد عبدالله، أن ظاهرة «المد والجزر» هي ظاهرة طبيعية تحدث باستمرار وليس لها علاقة بالحركات التكتونية وغير مرتبطة بالزلازل أو بتسونامي، نافيا صحة ما يتداول بشأن علاقة هذه الظاهرة بزلزال تركيا المدمر وتوابعه.

وقال عبدالله، إن “هذه الظاهرة تأتي نتيجة طبيعة لثلاثة عوامل رئيسية، وهي جاذبية القمر الأكثر تأثيراً، وجاذبية الشمس، وأيضا حركة دوران الأرض حول محورها، فالأرض والقمر يتجاذبان بما يعرف بالقوة التجاذبية والجزء الأقرب المقابل للقمر هو الأكثر تأثراً بهذه الحركة، فالقوة التجاذبية تؤدي في العموم لتمدد شكل الأرض، ومياه المحيطات والبحار تتأثر بشكل أكبر بحيث تنجذب كتل البحار للجزء الأقرب للقمر وتعرف بالمد، وفي الجهة الأبعد تتكون ظاهرة الجزر الطبيعية”.

وتابع عبدالله، “كذلك يكون للشمس تأثير مماثل ولكن بسبب بعدها عن الأرض يكون التأثير أقل من تأثير القمر، فإذا كانت الشمس والقمر والأرض على خط مستقيم فتتجمع هذه العوامل وتؤدي إلى ظاهرة المد والجزر الكبرى”.

الجزر الربيعي

وأوضح عبدالله، أن خلال هذه الفترة من السنة اجتمعت مجموعة من العوامل التي أدت إلى حدوث الجزر الكبير الملاحظ على الشواطئ الليبية وباقي دول الجوار وهو ما يسمى بـ “الجزر الربيعي”، قائلا إن “الشمس والقمر والأرض على خط مستقيم تقريبا وهي فترة المحاق ودخول شهر شعبان، والقمر أقرب ما يكون من الأرض، والأرض أقرب نوعا ما من الشمس بسبب وقوع الحضيض الشمسي الذي حدث في شهر يناير، واقتراب حدوث الاعتدال الربيعي”.

وأكد عبدالله، أن جميع هذه العوامل المجتمعة تسببت في الجزر الكبير لمياه البحر، لافتا إلى أن هذا الوضع بحسب ما هو معروف لدى الفلكيين وعند البحارة والصيادين، سيستمر لأيام ثم يعود الوضع الطبيعي لمنسوب المياه في البحر.