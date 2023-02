الطرابلسي يؤكد أهمية تفعيل التعاون الأمني مع روما

ليبيا – عقدت اللجنة الفنية الليبية الإيطالية المشتركة اجتماعها الأول بالعاصمة الإيطالية روما الثلاثاء برعاية وزير داخلية حكومة الدبيبة عماد مصطفى الطرابلسي ونظيره الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، بحضور رئيسي وأعضاء اللجنة من البلدين.

الطرابلسي أكد بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أهمية تفعيل التعاون الأمني بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بملف مكافحة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود، مشيرًا إلى أن الوزارة شرعت في تنفيذ خطة عمل من أربعة محاور، من ضمنها حماية الحدود الصحراوية والمدن ومكافحة الهجرة من أجل التصدي لعمليات التهريب والمخدرات والجريمة العابرة للوطنية والإرهاب.

