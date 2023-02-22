الارصاد تتوقع تأثر الطقس بتقلبات جوية جديدة الاسبوع القادم ..وهذه أبرز ملامحها!

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاربعاء 22/ 02 / 2023م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الطقس يبقى مستقر على أغلب مناطق ليبيا حتى نهاية الأسبوع، حيث درجات الحرارة اثناء النهار تتراوح مابين(17–24)مْ على أغلب المناطق وتسجل زيادة طفيفة خلال اليومين القادمين.

مع إحتمال ظهور ضباب خفيف آخر الليل والصباح الباكر على سواحل الشمال الشرقى ومرتفعات الجبل الأخضر.

ومن المتوقع بحسب المركز ان تتأثر المناطق الغربية بداية الأسبوع القادم ( يوم السبت ) بتقلبات جوية سريعة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

ووفقا للتقرير ينتقل تأثير هذه التقلبات بدايةً من يوم الاحد لمناطق الخليج والشمال الشرقي، والله اعلـــــــــــــم.