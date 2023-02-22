وَزير الداخلية يطلع على سيّر العمل بِمُديريِّتي أمن رأس لانوف وَالهلال النفطي

عقدَ وَزير الداخلية اللواء عصام أبوزريبة اليوم الأربعاء، اجتماعًا معَ مُساعده للشؤون الأمنية المُكلف العميد توفيق بن شعبان، وَمُدير مُديريِّة أمن رأس لانوف اللواء محمود الذهبي، وَمُدير مُديريِّة أمن الهلال النفطي العميد إيهاب الكزة.

وَنُوقش خِلال الاِجتماع أخر التطورات وَالمُستجدات الأمنية بِمواقع اِختصاص المُديريِّتين وَالمشاكل التي تُواجه عمل مُنتسبي المُديريِّات، والعمل على تذليل هذه العراقيل بِما يساهم فِي الاِرتقاء بِمُستوى العمل وَضمان تقدِّيم أفضل الخدمات للمُواطنين.

كمَا اِطلعَ الوزير خِلال الاِجتماع على آلية سيّر العمل التي تتبعها المُديريِّتين فِي تَطبيق المهام المُوكلة لهم فِي تَطبيق القَانُون وَالقبض على المُجرمين وَالحفاظ على الأمن.