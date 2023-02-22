أفرقاء ليبيا يتجاهلون دعوة بلينكن لتسريع الانتخابات

تجاهلت مختلف الأطراف الليبية الفاعلة، دعوة وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى «ضرورة الإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسة والبرلمانية الليبية المؤجلة». ولم يصدر أي بيان من المجالس الثلاثة (الرئاسي والنواب والدولة) حيال تصريحات بلينكن خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، في العاصمة اليونانية، أثينا، كما تجاهلتها حكومة الوحدة المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وقال بلينكن إنه يتفق مع الدعوات التي تطالب بإجراء الانتخابات الليبية «في أسرع وقت»، لأنها السبيل من أجل الحصول على «حكومة شرعية» تمنح البلاد الفرصة للمضي قدماً. واعتبر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أن «قوة ليبيا تكمن في وحدتها». وقال، خلال مشاركته في إحياء الذكرى المئوية لمعركة تاريخية ضد الاحتلال الإيطالي عام 1923، إن «ليبيا لا بد أن تكون واحدة وذات سيادة كاملة».

إلى ذلك، شارك الدبيبة، مساء أمس (الثلاثاء)، برفقة محافظ «المصرف المركزي»، الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، جامعة طرابلس، في افتتاح مجمَّع مدرجات جديد مكتمل التجهيز. وأكد الدبيبة «أهمية هذه المشاريع لطلبة الجامعات بمختلف المناطق الليبية». واعتبر هذا «المشروع باكورة عمل لمشاريع التعليم في البلاد». وأوضح رئيس الجامعة، خالد عون، أنه تم استئناف العمل المتوقف بالمشروع منذ عام 2011، بعد زيارة الدبيبة وإعطائه تعليماته بضرورة استكماله.

في المقابل، تفقد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، جامعة بنغازي، رفقة نائبيه الأول والثاني وبعض أعضاء المجلس، حيث اطلع على سير أعمال الصيانة التي تشرف عليها لجنته لإعادة الإعمار والاستقرار. وحث صالح اللجنة على «بذل مزيد من الجهود لإنجاز والانتهاء من عمليات الصيانة لهذا الصرح التعليمي الكبير، بما يضمن توفير المناخ التعليمي للطلاب».

إلى ذلك، أقر «مجلس النواب» في جلسته الرسمية التي استمرت لساعات متأخرة من مساء أمس مشروعَي قانوني الرياضة والنقابات. وصوت بالأغلبية على مشروع قرار تشكيل لجنة اعتماد استراتيجية الهجرة وآليات تنفيذها. وطبقاً لما أعلنه الناطق باسم المجلس، عبد الله بليحق؛ فقد تمَّت إحالة مشروع قرار إنشاء «المرصد الليبي للهجرة» إلى رئيس المجلس للاختصاص، لافتاً إلى تصويت الأغلبية على مشروع قانون بإضافة بعض الأحكام لقانون إنشاء هيئة الرقابة الإدارية.

في غضون ذلك، بحث النائب العام الصديق الصور، مساء أمس، بالعاصمة طرابلس، مع رئيسي مجلس الدولة وديوان المحاسبة، التطورات المتعلقة بالبحوث التي يجريها مكتب النائب العام «إزاء واقعات الفساد التي انطوت عليها تقارير فحص ومراجعة نشاط الجهات والمؤسسات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة، بالإضافة إلى المواضيع المتصلة بالنشاط التشريعي».