المنفي يُشارك في إحياء الذكرى المئوية لمعركة عين كعام الثانية

شارك رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء في إحياء الذكرى المئوية لمعركة عين كعام الثانية، التي أقامتها الجامعة الأسمرية الإسلامية بزليتن.

وذكر المجلس الرئاسي في بيان أن المنفي أثنى في كلمته أمام الحضور، بتضحيات الآباء والأجداد في هذه المعركة التاريخية، والتي خاضوها ضد جحافل الاستعمار، وارتوت أرض ليبيا بدمائهم، من أجل أن يكون الوطن موحداً، مشيراً إلى أهمية إحياء مثل هذه الملاحم البطولية، والاهتمام بها لكي تتوارثها الأجيال جيل بعد جيل.

وأكد المنفي أن معركة وادي كعام لا تقل أهمية عن معارك القرضابية والهاني وادي الكوف، وجليانة والسلاوي، وزاوية القصور وغيرها الكثير من المعارك، التي سطر خلالها المجاهدون الليبيون، تاريخاً وطنياً مشرفاً في شرق البلاد وغربها وجنوبها، مستشهداً في كلمته بقصيدة “مابي مرض غير دار العقيلة” للشاعر الفقيه المجاهد رجب بوحويش.

كما نظمت الجامعة، ندوةً علميةً محكّمة حول أحداث المعركة، وظروفها السياسية والاجتماعية، أدارها نخبة من الأساتذة المختصين في تاريخ ليبيا، لإبراز أهميتها كمعركة بارزة من المعارك التي تمثل إرثا جامعا لكل الليبيين، ومصدرَ فخرٍ واعتزازٍ في سلسلة معارك حركة الجهاد الليبي، دفاعاً عن الأرض والعرض، والإسلام والعروبة، ولتحقيق استقلال الوطن.

وأقيم على هامش إحياء المعركة، معرض للكتاب والفنون، جسد أهمية هذه الملحمة التي أبرزت التضحيات التي قدمها الآباء والأجداد دفاعاً عن الوطن، وقدمت أسرة الجامعة الأسمرية درع العرفان لرئيس المجلس الرئاسي عرفاناً بدوره في الاهتمام بتاريخ الجهاد الليبي.