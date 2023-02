ليبيا – التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة والثروة الحيوانية المُكلف في حكومة تصريف الأعمال حسين القطراني مع القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى ليبيا ليزلي أوردمان.

اللقاء بحث بجسب منصة “حكومتنا” تطورات الوضع السياسي ودعم الاستقرار ومشروع المصالحة الوطنية في ليبيا.

