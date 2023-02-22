مباحثات إيطالية ليبية حول مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر

استقبل وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي، في روما، أمس الثلاثاء، وفداً ليبياً، برئاسة نظيره عماد مصطفى الطرابلسي.

وأفادت وزارة الداخلية الإيطالية، أن الوزيرين ناقشا مسألة مكافحة الاتجار بالمهاجرين.

ويعد اللقاء أول اجتماع تشغيلي غداة إعادة إطلاق الحوار الاستراتيجي بين البلدين حول ملفي الهجرة والأمن، والذي أطلقه رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الداخلية في طرابلس، لمناسبة البعثة المشتركة في 28 يناير الماضي.

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية التوافق بين إيطاليا وليبيا، حيث جرت مناقشة مسألة مكافحة الاتجار بالمهاجرين، مع التركيز على التعاون بين قوات الشرطة الإيطالية والليبية في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.

ووفقاً لموقع ديكود 39 الإيطالي، انعقد الاجتماع الأول لفريق العمل الإيطالي – الليبي حول الأمن والهجرة في روما لدى المدرسة العليا للشرطة، وذلك تحت رعاية وزير الداخلية ماتيو بينتيدوسي، ونظيره الليبي عماد الطرابلسي.

وأكد الطرابلسي في كلمته الافتتاحية أهمية تفعيل التعاون حول الأمن بين البلدين الصديقين، خاصة ملف مكافحة الهجرة غير النظامية وأمن الحدود.

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وتحدث الطرابلسي عن تنفيذ خطة عمل تشمل أربع مراحل لوزارته، لحماية الحدود والمدن الصحراوية ومحاربة الاتجار بالبشر ومكافحة تهريب مخدرات والجريمة العابرة للحدود والإرهاب.