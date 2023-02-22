رغم مطالبة المنفي بإيقافها.. الدبيبة يصر على استكمال التفويضات المالية لمشاريعه الوهمية

الوطن| رصد

بحث رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، خلال اجتماع مع وزير التخطيط المكلف في حكومته، محمد الزيداني، إجراءات الوزارة لإصدار التفويضات المالية لمشروعات خطة عام 2022، وفق الخطة المعتمدة من ديوان المحاسبة.

وعرض الزيداني ضوابط خطة العام 2023، والجهات التي أحالت خطتها لوزارة التخطيط، مؤكداً ضرورة أن تكون التنمية العنصر الأساسي والفاعل في الميزانية العامة.

وكان قد طالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في وقت سابق، مصرف ليبيا المركزي بوقف تنفيذ قرار أصدره الدبيبة، بشأن تحويل مبلغ 16.5 مليار دينار ليبي متبقية من ميزانية العام الماضي، لحين التزام الحكومة بتوضيح المعايير والأولويات للمشاريع، التي خصصت لها تلك المبالغ وتوزيعها الجغرافي، ومدى مطابقتها للقانون.