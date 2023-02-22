بعد إعادة تأهيله.. افتتاح مركز المجتمع المدني بمدينة بنغازي

افتتح عميد بلدية بنغازي صقر بوجواري، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مارك أندريه فرانش، مركز المجتمع المدني في بنغازي، قصر المنار، بعد أن تم إعادة تأهيله وصيانته حديثا ليخصص لاستضافة نشاطات منظمات المجتمع المدني بالمدينة.

وجاءت إعادة تأهيل المركز الجديد كجزءًا من الجهود التي يبذلها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من خلال “برنامج” بلديتي الممول من الاتحاد الأوروبي، وينتر أن تقوم مفوضية المجتمع المدني بإدارة وصيانة المركز.

وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مارك أندريه فرانش: “اليوم يمثل خطوة رئيسية نحو استعادة مدينة بنغازي القديمة، وأنا ممتن لبلدية بنغازي، وعميد البلدية، وجهاز إدارة المدن التاريخية، ومواطني بنغازي، والاتحاد الأوروبي، وجميع أولئك الذين شاركوا في جعل مركز المجتمع المدني واقع حقيقي. منظمات المجتمع المدني هي منصات قوية تعزز مبادرات السلام المحلية وتمكين النساء والشباب والفئات التي تحتاج دعم. نحن مقتنعون بأن هذا الفضاء الجديد لمنظمات المجتمع المدني سيكون بمثابة مساحة لرعاية المزيد من الأفكار والمبادرات التي ستفيد مجتمع بنغازي وتلهم المدن الأخرى “.