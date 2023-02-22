انعقاد الاجتماع الأول للجنة التحضيرية لبرنامج بنغازي عاصمة الثقافة بالعالم الإسلامي للعام 2023

العنوان – بنغازي

عقد بمقر ديوان مجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء الاجتماع الأول للجنة التحضيرية لبرنامج بنغازي عاصمة الثقافة بالعالم الإسلامي للعام الجاري.

وناقشت اللجنة المُشكلة بقرار وزير التربية والتعليم – رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم – البرنامج العام للاحتفالية وشكلها العام.

وترأس اللجنة مدير عام وكالة الأنباء الليبية إبراهيم هدية وتضم في عضويتها المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، وعدد من قادة المؤسسات الإعلامية والثقافية والفنية في مدينة بنغازي والمختصين في الشأن الثقافي.

واعتمدت اللجنة في اجتماعها الأول الشعار الرسمي للاحتفالية، فيما قررت تقسيم العمل إلى لجان نوعية بحسب الاختصاص لتحديد الجدول الزمني للبرامج والأنشطة للفعالية.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى الميزانية التقديرية للأنشطة التي تتولاها منظمة الإيسيسكو بالتعاون مع المنظمة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.