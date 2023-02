بالأرقام.. مفوضية اللاجئين تحصي النازحين داخليا واللاجئين وطالبي اللجوء في ليبيا

أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أن أكثر من 134 ألف ليبي نازح داخليا إلى جانب قرابة الـ700 ألف آخرين عائدين من النزوح حتى الـ21 من فبراير الجاري.

وأكدت المفوضية في تقرير لها تقديم المساعدات الغذائية لأكثر من 300 عائلة نازحة في مدن جنوبي البلاد وتحديدا مدينتي “أوباري” و”تراغن” بالتعاون مع الهيئة الليبية للإغاثة.

المهاجرون واللاجئون

كما أعلنت المفوضية تسجيل أكثر من 42 ألف لاجئ وطالب لجوء في ليبيا إلى جانب مغادرة 10 لاجئين من الفئات الضعيفة لليبيا خلال العام الحالي.

وذكرت المفوضية أن السلطات الليبية اعترضت حتى 21 فبراير أكثر من 2800 شخص قبالة السواحل الليبية إلى جانب 5 عمليات إنزال نفذها حرس السواحل الليبي لإنقاذ المهاجرين في المتوسط.

وعن مراكز الإيواء كشفت المفوضية عن تسجيلها أكثر من 3500 شخص داخل مراكز الإيواء في ليبيا منهم أكثر من 700 من جنسيات وافقت المفوضية على تسجيلها لديها.

وأشارت المفوضية إلى أنها مستمرة مع شركائها الدوليين في تقديم المساعدة والخدمات للاجئين وطالبي اللجوء، لافتة إلى تمويلها بما يقدر بـ27% من إجمالي التمويل المطلوب لسنة 2022 والمقدر بـ70 مليون دولار أمريكي.

المصدر: المفوضية السامية لشؤون اللاجئين

