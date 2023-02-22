الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تبحث سبل دعم مفوضية الانتخابات الليبية

استقبل أعضاء مجلس إدارة مفوضية الانتخابات الليبية، عبد الحكيم الشعاب، وأبو بكر مرده، ورباب حلب، اليوم الاربعاء، ممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، جون كارديناس، ونائبه ناثان بارك، بديوان المفوضية في طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لمفوضية الانتخابات إن الزيارة هي الأولى للوفد، وتأتي في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، وللوقوف على مستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ العمليات الانتخابية.

كما جاءت الزيارة للاستفسار عن نوع الدعم الذي يمكن أن تقدمه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات لتعزيز مستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات القادمة.

ورافق أعضاء مجلس المفوضية الوفد في جولة تفقدية داخل مقر المفوضية، اطلعوا خلالها على تجهيزات ومرافق المركز الاعلامي ومخازن المفوضية.

في ختام الجولة أشاد الوفد بالجهود التي تبذلها المفوضية والقائمون عليها في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير الدولية، مؤكدين أن الدعم الدولي لهذه الجهود مستمر وصولاً لإنجاز الانتخابات في ليبيا.

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ومن جهتهم عبر أعضاء المجلس عن تقديرهم لجهود المجتمع الدولي الداعمة للمفوضية والهادفة لإنهاء المرحلة الانتقالية من خلال عملية انتخابية شفافة تحظى بقبول كل الاطراف وتحقق تطلعات الليبيين والليبيات في دولة ديمقراطية مستقرة.