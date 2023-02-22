ما هكذا يُؤتَى العدل يا عبدالحميد..السويحلي ينتقد الإفراج عن عبدالله منصور

أخبارليبيا24

انتقد الرئيس الأسبق للمجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي، اليوم الأربعاء الإفراج عن أحد رموز النظام السابق عبدالله منصور.

وقال السويحلي في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر:” :”ما هكذا يُؤتَى العدل يا عبدالحميد!”في إشالة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة..

وتابع الرئيس الأسبق للمجلس :”فعلا فبراير جاءت لتحقيق العدل ولكن بإنصاف جميع المظلومين وليس بإطلاق سراح القلة من المُدانين.

وأكد السويحلي في تغريدته :”سياسة الإفلات من العقاب لن تؤدي إلا لاستمرار الظلم وانعدام الاستقرار”.

وختم الرئيس الأسبق للمجلس تغريدته بالقول :”العفو والتسامح قيم سامية ولكن تطبيق العدل بين الناس أسمى و أوجب”.

ووجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة يوم الأحد الماضي، الشكر للنائب العام عقب الإفراج عن الموقوف عبدالله منصور.

وقال الدبيبة في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”لم تكن فبراير إلا لتحقيق العدل ورفع الظلم”.

وأضاف رئيس الحكومة :”لذلك أشكر اليوم النائب العام والمدعي العسكري على استجابتهم للجهود المبذولة مع كل الأطراف للافراج عن الموقوف عبدالله منصور”.

ودعا الدبيبة كل الليبيين لدعم جهود المصالحة الهادفة لرفع الظلم عن الجميع وفي كل مكان فالمواطن واحد كما هو الوطن.

وشغل عبدالله منصور، إبان حكم النظام السابق، رئاسة جهاز الأمن الداخلي، إضافة إلى مهمة الإشراف على التلفزيون والإذاعة الرسميين.

لجأ في 2011 عقب الأحداث التي اندلعت في فبراير إلى النيجر إلا أنها سلمته في وقت لاحق بعد إخلاله بشروط اللجوء حسب قولها.