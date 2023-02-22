الخطابي: “البرلمان” لن يقف مكتوف الأيدي أمام مماطلة مجلس الدولة

رأى عضو مجلس النواب “المبروك الخطابي”، أن مجلس الدولة الاستشاري لا يملك أي حجة لرفض التعديل الدستوري الثالث عشر.

وأوضح الخطابي في تصريح صحفي أن هذا التعديل يتوافق مع رغبات مجلس الدولة الاستشاري في القاعدة الدستورية.

ودعا الخطابي مجلس الدولة إلى تفهم التعديل والقاعدة الدستورية، مع الأخذ بآرائهم وملاحظاتهم، مشيرًا إلى أنه عقب الانتهاء من التوافق على التعديل الدستوري لن تكون هناك نقاط خلافية أخرى بين المجلسين.

وقال: نتمنى أن يتعاطى مجلس الدولة بإيجابية بتمرير التعديل الدستوري 13؛ للانتقال للخطوة الثانية، وهي تشكيل لجنة لإعداد القوانين الانتخابية.

وذكر الخطابي أنه في حال لم يُمرر مجلس الدولة التعديل الدستوري كقاعدة دستورية فإن مجلس النواب لن يقف مكتوف الأيدي.