لنقي: لا أنصح بإجراء انتخابات تشريعية فقط

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حذر عضو المجلس الاعلى للدولة أحمد لنقي، اليوم الأربعاء، من إجراء انتخابات تشريعية فقط.

وقال لنقي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”لا أنصح بإجراء انتخابات تشريعية فقط بمعزل عن الانتخابات الرئاسية”.

وتابع عضو المجلس :”أن إجراء الانتخابات التشريعية فقط تسهم في استحواذ البرلمان الجديد على السلطة التنفيذية في غياب رئيسا للدولة”.

واوضح لنقي :”هذا الأمر من شأنه أن يُعيدنا إلى المربع الأول من عدم فصل السلطات وافتئات السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية وابتزازها وتعطيل مسيرة بناء الدولة”.