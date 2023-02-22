لنقي: لا أنصح بإجراء انتخابات تشريعية فقط

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حذر عضو المجلس الاعلى للدولة أحمد لنقي، اليوم الأربعاء، من إجراء انتخابات تشريعية فقط.
وقال لنقي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”لا أنصح بإجراء انتخابات تشريعية فقط بمعزل عن الانتخابات الرئاسية”.
وتابع عضو المجلس :”أن إجراء الانتخابات التشريعية فقط تسهم في استحواذ البرلمان الجديد على السلطة التنفيذية في غياب رئيسا للدولة”.
واوضح لنقي :”هذا الأمر من شأنه أن يُعيدنا إلى المربع الأول من عدم فصل السلطات وافتئات السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية وابتزازها وتعطيل مسيرة بناء الدولة”.
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