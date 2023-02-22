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الدبيبة يبحث خطة تنمية 2023

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم اجتماعا مع وزارة التخطيط، وعدد من مديري الإدارات بالوزارة، لمتابعة إجراءات الوزارة في إصدار التفويضات المالية لمشروعات خطة العام 2022.

وشدد الدبيبة، خلال الاجتماع، على ضرورة استكمال إصدار التفويضات المالية لمشروعات خطة العام 2022، وفق الخطة المعتمدة من ديوان المحاسبة.

كما عرض وزير التخطيط المُكلف ضوابط خطة العام 2023، والجهات التي أحالت خطتها لوزارة التخطيط، مؤكدا ضرورة أن تكون التنمية العنصرَ الأساسي والفاعل في الميزانية العامة.

 

 

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صحيفة الساعة 24

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