ليبيا تتراجع إلى المركز الثالث إفريقيا في إنتاج النفط

أكد التقرير الشهري الصادر عن منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، أن إنتاج النفط في ليبيا عاد إلى التذبذب مرة أخرى، حيث انخفض الإنتاج الشهري بالبلاد بنحو 10 آلاف برميل يوميا.

ووفق التقرير الشهريللمنظمة، فقد استقر إنتاج النفط في ليبيا عند 1.14 مليون برميل يوميا خلال شهر يناير الماضي. وتراجعت ليبيا من المرتبة الثانية إفريقيا في ديسمبر والأولى في نوفمبر الماضي إلى المرتبة الثالثة حاليا. في حين بلغ سعر النفط الليبي بنسبة 2.8% على أساس شهري إلى متوسط 81 دولارا للبرميل.

وحافظت نيجيريا على المرتبة الأولى، حيث ارتفع إنتاجه بنحو 65 ألف برميل يوميا خلال الشهر الماضي، ليصل إلى 1.336 مليون برميل يوميا، وشهد إنتاج أنغولا، الثانية إفريقيا، زيادة قدرها 47 ألف برميل يوميا ليصل الإجمالي إلى 1.155 مليون برميل يوميا.

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