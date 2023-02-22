بنغازي.. كمين محكم يطيح بتاجر مخدرات بمنطقة بوهديمة

أعلن فرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بنغازي، عن ضبط تاجر مخدرات بحوزته 4620 قرص مخدر بمنطقة بوهديمة .

وبحسب المعلومات ضبط جهاز المكافحة، عدد 4620 أربعة ألاف وستمائه وعشرون قرص مخدر ومؤثر عقلياً نوع ترمادوال وأثنان كيلو وربع من مخدر الحشيش.

وفي التفاصيل، بعد ورود معلومات مصدرية مفادها عن شخص يقوم بالأتجار بالمواد المخدرة والأقراص المخدره والمؤثرة عقلياً بمنطقة بوهديمة أصدر السيد مدير الفرع تعليماته لأعضاء التحريات بالفرع بالتحري وجمع المعلومات وتأكيد صحة المعلومات .

وتم أعداد كمين له حيث تم ضبط عدد(4620) قرص مخدر ومؤثر عقلياً نوع ترمادوال وأثنان كيلو وربع من مخدر الحشيش مايعرف لدى تجار المخدرات بالقرصه.

واتخذت مايلزم من إجراءات قانونية حياله وإخطار النيابة العامة.