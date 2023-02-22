هبوط طائرة خاصة تابعة للخارجية الأمريكية في طرابلس

أفادت مصادر متخصصة في رصد حركة الطائرات، اليوم الاربعاء عن هبوط طائرة أمريكية خاصة في العاصمة طرابلس .

ووفقًا للمصادر، هبطت طائرة خاصة تابعة للخارجية الأمريكية من طراز بومباردييه داش 8-300 صباح اليوم في طرابلس لمدة 32 دقيقة قادمة من تونس، ثم غادرت إلى مالطا

وفي وقت سابق، الثلاثاء كان موقع itamilradar المتخصص في رصد حركة الطائرات، قد كشف عن هبوط طائرتان تابعتان للقوات الجوية الأمريكية من طراز بوينج سي-17 الكبيرة المخصصة لأغراض النقل العسكرية، في بنغازي بعد أن نفذتا مهمة مراقبة قبالة المدينة.