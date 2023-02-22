أمن بنغازي: شرطة الحدائق تضبط مطلوبًا على ذمة 9 محاضر

أخبارليبيا24

كشفت مديرية امن بنغازي اليوم الأربعاء، أن مركز شرطة الحدائق قبض على شخص بمنطقة بوهديمة مطلوب على ذمة تسعة محاضر.

وأوضحت المديرية أنه من بي هه المحاضر الاتجار بالمخدرات والإيذاء الجسيم والسرقة وصادر بحقه حكم غيابي بالسجن.

وأكدت أن معلومات وردت عن أحد الأشخاص بمنطقة بوهديمة صادر بحقه أمر ضبط وإحضار من النيابة ومطلوب لدى المركز على ذمة تسعة محاضر.

وأفادت أن رئيس المركز أصدر تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص سالف الذكر وتم خروج أعضاء التحريات لمنطقة بوهديمة وعند وصولهم تحصلوا على معلومات تفيد بتواجد الشخص المطلوب بمنطقة سيدي يونس.

وأضافت مديرية الأمن أنه على الفور تم انتقال أعضاء التحريات وضبطه وتم الانتقال به إلى المركز وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى أ.ج.م وإعترف بما نُسب إليه وتمت إحالته إلى النيابة العامة.