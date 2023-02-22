اللواء 73 مشاة يختتم دورات تنشيطية للوحدات العسكرية

اختتم اللواء 73 مشاة بمدينتي طبرق وتراغن بالجنوب الليبي دورات تنشيطية للوحدات العسكرية، حيث قام آمر اللواء 73 مشاة اللواء علي القطعاني بعدة اجتماعات ومحاضرات توعوية لضباط وضباط صف وجنود اللواء عن دورهم في الحرب الممنهجة على القوات المُسلحة بطرق مختلفة ودور القيادة العامة في المشهد الليبي الحالي والفترة القادمة.

وجاءت الدورة تنفيذا لتعليمات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بالرفع من الكفاءة القتالية وتطوير القدرات والمهارات العسكرية، للوصول إلى أعلى درجات الجهازية والانضباط الدائم استعدادا لتنفيذ الأوامر ما إن صدرت.