بنغازي.. تفاصيل القبض على مطلوب في ذمة 9 محاضر بمنطقة بوهديمة

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الاربعاء تمكن مركز شرطة الحدائق من القبض على شخص بمنطقة بوهديمة مطلوب على ذمة تسعة محاضر منها الإتجار بالمخدرات والإيذاء الجسيم والسرقة وصادر بحقه حكم غيابي بالسجن .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد مدير أمن بنغازي اللواء نوري الساعدي والقاضية بضبط المطلوبين لدى القضاء ولدى مراكز الشرطة .

وبحسب مديرية الامن، أنه عقب ورود معلومات عن أحد الأشخاص بمنطقة بوهديمة صادر بحقه أمر ضبط وإحضار من النيابة ومطلوب لدي المركز على ذمة تسعة محاضر منها الاتجار بالمخدرات والسرقة والايذاء الجسيم.

وعلى الفور أصدر السيد رئيس المركز تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص سالف الذكر وتم خروج أعضاء التحريات لمنطقة بوهديمة وعند وصولهم تحصلو على معلومات تفيد بتواجد الشخص المطلوب بمنطقة سيدي يونس وعلى الفور تم انتقال أعضاء التحريات وضبطه وتم الإنتقال به إلى المركز .

وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى أ.ج.م وإعترف بما نُسب إليه وتم إحالته إلى النيابة العامة.