ضبط 3 أشخاص بحوزتهم اقراص مخدرة وحشيش في طريق المطار

تمكنت القوات الأمنية اليوم الاربعاء من القبض على ثلاثة أشخاص بحوزتهم أقراص مخدرة وحشيش على طريق المطار بالعاصمة طرابلس.

وفي بيان صادر عن جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق، أنه بعد عملية بحث وتحري، تمكن رجال الشرطة بجهاز دعم المديريات من ضبط ثلاثة أشخاص بمنطقة طريق المطار على متن سيارة نوع سامسونج، وبحوزتهم أكثر من 1590 قرصا مخدرا مختلفة الأنواع، إضافة إلى كمية من مخدر “الحشيش”، وذلك بغرض الاتجار والإضرار بالمواطنين.

وأضاف البيان أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية لإحالتهم إلى النيابة العامة.