لجنة الانتخابات المحلية تحدد موعد الصمت الانتخابي لانتخابات بلديات بني وليد تينيناي والمردوم

طرابلس 22 فبراير 2023 (وال)- حدّدت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية يوم الجمعة 24 فبراير، موعدًا للصمت الانتخابي لإنتخابات المجالس البلدية لبلديات بني وليد، تينيناي والمردوم.

وطالبت اللجنة المركزية – عبر صفحتها على فيسبوك – جميع القوائم المترشحة لانتخاب المجالس المذكورة بالتوقف عن الدعاية الانتخابية بكافة أشكالها المرئية والمسموعة والمقروءة، بعدم القيام بأي نوع من أنواع الحملات الانتخابية، وذلك من أجل إعطاء فرصة للناخبين في تحديد واختيار القائمة دون التأثير على أصواتهم الانتخابية. (وال)

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