الوكالة الأمريكية للتنمية تؤكد دعم مفوضية الانتخابات لإجراء الاستحقاق الانتخابي

أشادت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “USAID” بالجهود التي تبذلها المفوضية العليا للانتخابات في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير الدولية، بحسب ما نشره المكتب الإعلامي للمفوضية.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من الوكالة الأمريكية على رأسهم ممثل الوكالة “جون كارديناس” ونائبه “ناثان بارك”، والتي تعد الزيارة الأولى من نوعها لديوان مجلس المفوضية، حيث أطلع فيها أعضاء مجلس المفوضية الوفد على مستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ العمليات الانتخابية.

وأكد الوفد أن الدعم الدولي لهذه الجهود مستمر حتى الوصول لإنجاز الانتخابات والتي تأتي في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا.

كما عبر أعضاء المجلس عن تقديرهم لجهود المجتمع الدولي الداعمة للمفوضية والهادفة لإنهاء المرحلة الانتقالية من خلال عملية انتخابية شفافة تحظى بقبول كل الأطراف وتحقق تطلعات الليبيين والليبيات في دولة ديمقراطية مستقرة.

المصدر: المفوضية العليا للانتخابات

