“شكشك” يناقش مع “دبيبة” و”الكبير” تنفيذ مشروعات التنمية لعام 2022 والمستهدفة في 2023

عقد رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، اليوم الأربعاء اجتماع بمقر الديوان في طرابلس مع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، عادل جمعة ومستشار المحافظ، مصطفى المانع، ومدير الإدارة العامة للرقابة على القطاع السيادي، رضا قرقاب.

وقال المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة إن الاجتماع جاء لمناقشة سير تنفيذ الإجراءات التعاقدية لمشروعات التنمية للعام 2022، وخطة الحكومة المستهدفة للعام 2023، والتي تركزت على مشروعات المياه والصرف الصحي وتفعيل التنمية المحلية.

وأضاف المكتب الإعلامي أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على الاستمرار في استكمال المشروعات الجارية التي تمت الموافقة عليها من قبل الديوان، والشروع في حصر المشروعات المستهدف استكمالها أو التعاقد عليها خلال العام الجاري مع مراعاة تحقق الشروط والضوابط المتفق عليها مسبقاً من بينها التوزيع الجغرافي وتحقق المنفعة لكافة الأقاليم والمدن الليبية.

كما أكد الجميع حرصهم على إنجاز مشروعات التنمية وضمان حسن تنفيذها في الآجال المحددة لها وفق رؤية الحكومة وبالشروط التعاقدية والإجرائية التي انتهى إليها ديوان المحاسبة.

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من جهة أخرى، قالت حكومة الوحدة في بيان إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تولّي ديوان المحاسبة مراجعة كافة الإجراءات التعاقدية المستهدفة خلال العام الجاري لضمان تنفيذها وفق أسس قانونية سليمة، مشيرة إلى أن الحاضرون أكدوا ضرورة التزام مؤسسات الدولة كافة بخطة الإفصاح والشفافية.