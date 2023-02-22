عسكري يروي لـ«أخبار ليبيا 24» كيف حوّل داعش المساجد إلى ساحات للذبح

أخبار ليبيا 24 – خـاص

قصةٌ جديدة من قصص الإرهاب في ليبيا، يرويها لنا أحد العسكريين الذين رابطوا في المحاور، وعملوا على تأمين المعابر والبوابات.. ويبتدئ المحارب الحديث بالتعريف بنفسه قائلاً : أنا رجب عبد العزيز.. عسكري، من سكان منطقة مرتوبة وأخ الشهيد الذي أُغتيل على يد الجماعات الإرهابية المتطرفة في مدينة درنة.

بحكم وظيفتي.. كنت أعمل كمتطوع مع الكتيبة 102 على تأمين عدد من البوابات الأمنية في مختلف المناطق، وتحديدًا بوابتي «الرباعي والخريّبه» ما بين مدينة درنة ومنطقة درنة.

في تلك الفترة السوداوية، كانت تصلنا أنباءٌ مفادها وجود مجموعات مسلحة من أشخاص يحملون الجنسية المصرية والتونسية والتشادية، يتشدقون باسم الدين، ويمارسون أعمالاً إرهابية، مثل اغتيال العناصر الأمنية والضُباط البارزين في المنطقة الشرقية.

يواصل الحديث.. بالفعل، كانت تردنا شكاوى من المواطنين حول تلك الأعمال الإجرامية التي تمارسها الجماعات الإرهابية، ولكن لم يكن بوسعنا التحرك نحوهم، بسبب قوتهم وسطوتهم آنذاك.. ونحن كنا مجرد عسكريين ومتطوعين يمارسون عملهم الاعتيادي في تأمين البوابات.

ويروي العسكري حادثة استشهاد أخيه الشهيد عادل عبد العزيز، وهو يعمل عسكري في القوات الخاصة.. بالقول: بينما كان أخي عادل يعمل في تأمين إحدى البوابات، حطت أمامهُ سيارة دفع رباعي يقِلُها أربعة أشخاص ملثمين بعباءات سوداء فضفاضة، قاموا بالرماية عليه، إذ أطلقت عليه الجماعات الإرهابية الرصاص بشكل عشوائي، وأصيب فمهُ وتعدمت أرجله..

يُكمل الحديث.. على القور باشرنا في نقله وإسعاف للطوارئ، وأشكر أيمن الشاعري سواق صقر الجروشي، لأنه تكفل بنقله وإسعافه.. كما أشكر اللواء رحمه الله بوخمادة على جهودهم معنا.. ولكن هذه الجهود لم تؤتي أُكلها، وللأسف استشهد أخي في الطريق متأثرًا بإصابته.

وبالحديث عن تبني تنظيم داعش أسلوب القتل والذبح في نهجهِ ومنهجه، يروي لنا العسكري رجب كيف حوّل الإرهاب ساحة المسجد العتيق آنذاك وجهةً له، ممارسًا فيها أبشع وأشنع جرائمهُ وأكثرها فتكًا، دون أن يراعي حرمه قدسيته.. بالقول : على الرغم من أن قدماي لم تطأ مدينة درنة إلا بعد أن حررها الجيش الوطني، إلا أن الأنباء وصلتنا، ووصقت مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر وسائل الإعلام كافة، كيف كان يذبح داعش المواطنين وكل من يدعم الجيش أو حتى يعارض أفكار داعش السوداوية، وذلك بإحضاره إلى ساحة المسجد وهو معصوب العينين، ومن ثمّ ينفذون الحد عليه، بقطع رأسه!!

يواصل العسكري رجب عبد العزيز حديثهُ لوكالة «أخبار ليبيا 24» لقد تعرضت لعدة عمليات اغتيال من قبل التنظيمات الإرهابية، كما حدثت عمليات خطف وقبض على شخصٍ يشبهني في مدينة المرج؛ بعد أن ظنت التنظيمات الإرهابية بأنه أنا.. ليتضح في نهاية الأمر بأنه مجرد مواطن عادي يشبهني فقط.. وأصبحت ملاحقًا من قبل عناصر داعش لفترة طويلة.

أرزاق المواطنين المتمثلة في بيوتهم وسياراتهم وحتى غدائهم وأغنامهم لم تسلم من عمليات النصب والسرقة التي انتهجها التنظيم في المنطقة، حيثُ استولى على منازل السُكان، وراح يتبطشُ بأموالهم وأغنامهم.

كما عرّج العسكري رجب على حادثة محاولة التنظيمات الإرهابية الاستيلاء على سيارة كانت تحمل مبالغ مالية لصالح الجيش الوطني، وتم استهداف السيارة واستشهاد من فيها، ولكنهم لم يفلحوا في سرقة الأموال لأن السيارة كان بها خزنة مُشفرة تحميّ الأموال.

يواصل الحديث.. لقد واصلنا الليل بالنهار، وبذلنا أقصى ما في وسعنا من أجل حماية ديارنا ووطنا، وتكاتف جهودنا، وبالفعل تمكنا بقيادة محورنا حسين عطية حسين رحمك الله عليه، رابطنا معه في المحور قرابة ثلاثة أعوام.. وفي الختام، أترحم على الشهداء وأتمنى أن يعجل الله بشفاء الجرحى، ويحمي وطننا من كل مكروه.