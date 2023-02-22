بدء التحضيرات لبرنامج بنغازي عاصمة الثقافة بالعالم الإسلامي

عقد الاجتماع الأول للجنة التحضيرية لبرنامج بنغازي عاصمة الثقافة بالعالم الإسلامي للعام الجاري، اليوم الاربعاء بمقر ديوان مجلس النواب.

وذكر مجلس النواب في بيان أن اللجنة المُشكلة بقرار وزير التربية والتعليم – رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم – ناقشت البرنامج العام للاحتفالية وشكلها العام.

ورأس اللجنة مدير عام وكالة الأنباء الليبية ”إبراهيم هدية” وتضم في عضويتها المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، وعددا من قادة المؤسسات الإعلامية والثقافية والفنية في مدينة بنغازي والمختصين في الشأن الثقافي.

واعتمدت اللجنة في اجتماعها الأول الشعار الرسمي للاحتفالية، فيما قررت تقسيم العمل إلى لجان نوعية بحسب الاختصاص لتحديد الجدول الزمني للبرامج والأنشطة للفعالية، إضافة إلى الميزانية التقديرية للأنشطة التي تتولاها منظمة الإيسيسكو بالتعاون مع المنظمة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.