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بالصور: الداخلية تعلن ضبط 4 سيارات مسروقة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

 

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء عن تمكن تحريات مكتب مباحث المرور بإدارة شؤون المرور والتراخيص من ضبط عدد( 4 ) أربعة مركبات آلية مبلغ عنها مسروقة من قبل مراكز الشرطة ومعمم عنها من قبل غرفة العمليات الرئيسية.

وبهذا يرتفع عدد المركبات التي تم ضبطها خلال ستة أيام إلى (29) تسعة وعشرون مركبة آلية مسروقة، عقب تركيب تطبيق الإستعلام الأمني الذي تم تزويد مركبات الدوريات التابعة للإدارة به.

واتخذت الإجراءات القانونية من قبل مكتب مباحث المرور بالإدارة وتم إحالة المركبات إلى مراكز الشرطة المختصة.

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