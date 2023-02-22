الشركسي: اقتراح عقيلة صالح بـتشكيل لجنة تتولى تشكيل سلطة تنفيذية “تقاسم مناصب “

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اعتبر عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، أن مقترح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بـتشكيل لجنة من 45 عضواً تتولى مهمة تشكيل سلطة تنفيذية موحدة تقاسم مناصب السلطة التنفيذية الجديدة.

وأضاف الشركسي بحسب صحيفة الشرق الأوسط أن عقيلة صالح يتطلع لأن يتولى رئاسة مجلس رئاسي جديد، والمشري يتلطع لترؤس الحكومة الجديدة أو على الأقل يكون نائباً لصالح.

وأكد عضو الملتقى :”ما يعني أن الأمر يتعلق بمكاسب شخصية، لا بإيجاد حكومة جديدة موحدة تشرف على إجراء الانتخابات بعموم البلاد واضطلاعها بالعديد من المسؤوليات كإخراج القوات الأجنبية من البلاد”.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قدم اقتراحًا بتشكيل لجنة من 45 عضواً 15 عضواً من مجلس النواب، و15 عضواً من المجلس الأعلى للدولة، ومثلهم من المستقلين والمختصينتتولى مهمة تشكيل سلطة تنفيذية موحدة تحت إشراف دولي.