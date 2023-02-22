اللجنة التحضيرية لبرنامج بنغازي عاصمة الثقافة بالعالم الإسلامي 2023 تعقد اجتماعها الأول لتحديد برامج الاحتفالية

بنغازي 22فبراير 2023(وال)- عقدت اللجنة التحضيرية لبرنامج بنغازي عاصمة الثقافة بالعالم الإسلامي للعام الجاري، اليوم الأربعاء، اجتماعها الأول بمقر ديوان مجلس النواب ببنغازي برئاسة مدير عام وكالة الأنباء الليبية إبراهيم هدية.

وناقشت اللجنة، البرنامج العام للاحتفالية وشكلها العام واعتمدت الشعار الرسمي للاحتفالية، وقررت تقسيم العمل إلى لجان نوعية بحسب الاختصاص لتحديد الجدول الزمني للبرامج والأنشطة للفعالية.

واستعرضت اللجنة الميزانية التقديرية للأنشطة التي تتولاها منظمة الإيسيسكو بالتعاون مع المنظمة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.

يذكر أن اللجنة التحضيرية شكلت بقرار وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية- رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم الدكتور موسى المقريف – ويترأسها مدير عام وكالة الأنباء الليبية ” ابراهيم هدية ” وتضم في عضويتها عددا من رؤساء المؤسسات الإعلامية والثقافية والفنية في مدينة بنغازي والمختصين في الشأن الثقافي. (وال) إ م

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