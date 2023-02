مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الليبية الجديد يتسلم مهامه

أفاد مدير مكتب الإعلام بشركة الخطوط الجوية الليبية “صابر التير” بإجراء عملية تسليم واستلام بين مجلس الإدارة السابق والجديد.

وقال التير في إيجاز صحفي، إن مجلس الإدارة الجديد سيعمل على إعادة الشركة للخدمة مثل السابق، وذلك في جميع المناطق الشرقية والغربية والجنوبية، وفق قوله.

ويتولى “علي الهلالي” منصب رئيس مجلس الإدارة الجديد، بينما يتشكل المجلس من عضوية عبدالله الهوني، وإدريس كشكر، وعبدالفتاح الساطور، وإبراهيم المؤلف، ومختار عيسى، ونوري المروش.

المصدر: مدير مكتب الإعلام في الخطوط الجوية الليبية

