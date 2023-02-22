المركز الليبي للاستشعار عن بعد: انحسار مياه الشواطئ ظاهرة طبيعية ولا علاقة لها بالزلازل

أكد المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، أن انحسار مياه الشواطئ يحدث بسبب المد والجزر، مشيراً إلى أنها ظاهرة طبيعية تحدث باستمرار وليست مرتبطة بالزلازل أو بتسونامي.

وقال المركز في بيان عبر صفحته بموقع فيسبوك إن هذه الظاهرة تأتي نتيجة طبيعة لثلاثة عوامل رئيسية وهي جاذبية القمر الأكثر تأثيراً وجاذبية الشمس وأيضا حركة دوران الأرض حول محورها.

وأضاف المركز أن الأرض والقمر يتجاذبان بما يعرف بالقوة التجاذبية والجزء الأقرب المقابل للقمر هو الأكثر تأثراً بهذه الحركة، موضحاً أن هذه القوة تؤدي في العموم لتمدد شكل الأرض ومياه المحيطات والبحار تتأثر بشكل أكبر بحيث تنجذب كتل البحار للجزء الأقرب للقمر وتعرف بالمد وفي الجهة الأبعد تتكون ظاهرة الجزر الطبيعية.

ولفت المركز إلى أن الشمس لها أيضا تأثير مماثل ولكن بسبب بعدها عن الأرض يكون أقل من تأثير القمر وإذا كانت الشمس والقمر والأرض على خط مستقيم فتتجمع هذه العوامل وتؤدي الى ظاهرة المد والجزر الكبرى.

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وأشار الرمز إلى أن هذه العوامل قد اجتمعت في هذه الفترة من السنة مجموعة من العوامل التي أدت إلى حدوث الجزر الكبير الملاحظ على الشواطئ الليبية وباقي دول الجوار وهذا ما يسمى بالجزر الربيعي.