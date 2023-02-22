الشركسي: عقيلة والمشري يتطلعان لتولي مناصب جديدة

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قال عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، أن مقترح رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بـتشكيل لجنة من 45 عضواً تتولى مهمة تشكيل سلطة تنفيذية موحدة ما هو إلا تقاسم مناصب السلطة التنفيذية الجديدة.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن الشركسي قوله: “إن عقيلة صالح يتطلع إلى أن يتولى رئاسة مجلس رئاسي جديد، والمشري يتلطع لترأس الحكومة الجديدة أو على الأقل يكون نائباً لصالح”.

وقال الشركسي : إن “ذلك يعني أن الأمر يتعلق بمكاسب شخصية، لا بإيجاد حكومة جديدة موحدة تشرف على إجراء الانتخابات بعموم البلاد واضطلاعها بالعديد من المسؤوليات كإخراج القوات الأجنبية من البلاد”.

يشار إلى أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، قدم اقتراحًا بتشكيل لجنة من 45 عضواً 15 عضواً من مجلس النواب، و15 عضواً من المجلس الأعلى للدولة، ومثلهم من المستقلين والمختصين تتولى مهمة تشكيل سلطة تنفيذية موحدة تحت إشراف دولي.