حكومة الوحدة: الدبيبة والكبير وشكشك تابعوا تنفيذ ميزانية التنمية لعام 2022

عُقد مساء اليوم الأربعاء، في مقر ديوان المحاسبة، لقاء ضمّ رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ومدير إدارة الرقابة بالقطاع السيادي بالديوان رضا قرقاب، ومستشار المحافظ مصطفى المانع.

وقالت حكومة الوحدة المؤقتة في بيان عبر “فيسبوك” إن اللقاء خُصص لمتابعة إجراءات تنفيذ ميزانية التنمية للعام 2022، وضرورة بدء المشروعات الإستراتيجية ومعالجة كل الصعوبات التي تعيق انطلاقها.

كما نُوقشت الخطة التنموية لمشروعات العام 2023، وتركيزها على مشروعات المياه والصرف الصحي، وتفعيل التنمية المحلية، وفق البيان.

وأضاف البيان: “تم الاتفاق خلال الاجتماع على تولّي ديوان المحاسبة مراجعة كافة الإجراءات التعاقدية المستهدفة خلال العام الجاري لضمان تنفيذها وفق أسس قانونية سليمة، وأكد الحاضرون ضرورة التزام مؤسسات الدولة كافة بخطة الإفصاح والشفافية” على حد قوله.