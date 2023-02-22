السويحلي لـ”الدبيبة”: فبراير جاءت لتحقيق العدل وليس لإطلاق سراح “القلة من المُدانين”

أعرب رئيس مجلس الدولة الاستشاري السابق عبد الرحمن السويحلي عن رفضه الإفراج عن الشاعر واللواء عبدالله منصور.

وتجاهل السويحلي قرار محكمة استئناف طرابلس، ببراءة منصور في فبراير 2020، والذي تأخر تطبيقه ثلاث سنوات، قائلا في تغريدة عبر “تويتر”: “ما هكذا يُؤتَى العدل يا عبدالحميد! فعلا فبراير جاءت لتحقيق العدل ولكن بإنصاف جميع المظلومين وليس بإطلاق سراح القلة من المُدانين”.

وأضاف أن “سياسة الإفلات من العقاب لن تؤدي إلا لاستمرار الظلم وانعدام الاستقرار”، متابعا: “العفو والتسامح قيم سامية ولكن تطبيق العدل بين الناس أسمى وأوجب”.

يشار إلى أن المتحدثة باسم المجلس الرئاسي “نجوى وهيبة” أكدت أن الإفراج عن عبد الله منصور جاء تنفيذًا للحكم القضائي الصادر بحقه، ووصفته بأنه خطوة أخرى نحو تعزيز الثقة في القضاء الوطني لتنفيذ العدالة.

وكان الدبيبة أشاد أيضا بإطلاق سراح منصور بعد 12 سنة في سجون طرابلس، قائلا في تغريدة عبر “تويتر”: “لم تكن فبراير إلا لتحقيق العدل ورفع الظلم، لذلك أشكر اليوم النائب العام والمدعي العسكري على استجابتهم للجهود المبذولة مع كل الأطراف للإفراج عن الموقوف عبدالله منصور”.