الهلال الأحمر يعلن عن دفنه لثلاثة جثث مجهولة الهوية في درنة

العنوان-درنة

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع درنة، اليوم الأربعاء، عن دفنها ثلاث جثث مجهولة الهوية بمقبرة الفتائح في درنة.

وقالت الجمعية، إن فريق الطوارئ التابع لجمعية الهلال الأحمر الليبي فرع درنة أنهى مهمة دفن ثلاث جثث مجهولة الهوية، والتي جرى انتشالها في الفترة الماضية من منطقة الظهر الحمر، جنوب مدينة درنة.

وتابعت أنَّ عملية الدفن تمت بعد أنهاء كافة الإجراءات اللازمة من قبل النيابة العسكرية ومركز الخبرة القضائية والبحوث.

يذكر أن مدينة درنة سيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي قبل تحريرها من قبل القوات المسلحة العربية الليبية.