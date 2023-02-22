تجمع الأحزاب الليبية يكشف موقفه من المشروع الأمريكي الجديد في ليبيا

رفض تجمع الأحزاب الليبية، المشروع الأمريكي في ليبيا، لإجراء انتخابات برلمانية فقط وانتخاب الرئيس عبر هذا البرلمان .

وقال تجمع الأحزاب الليبية، في بيان:”نتابع ما تقوم به الإدارة الأمريكية من تحركات عبر سفيرها وخارجيتها وما تمارسه من سياسات تجاه الملف الليبي”.

وأعتبر تجمع الأحزاب الليبية، المؤتمر الذي يتم الإعداد له بنيويورك المسمى 2+5 للدول المهتمة بالشأن الليبي استمرار لتدوير الأزمة.

وأوضح التجمع أن مؤتمر واشنطن يستهدف حرمان الشعب الليبي من الوصول لانتخابات رئاسية وبرلمانية مباشرة.

ورأى التجمع أن انتخاب برلمان فقط وإدخال البلاد في مرحلة انتقالية جديدة يعقبها انتخاب رئيس للبلاد من خلال البرلمان هو عملية إقصاء واضحة للشعب.

وشدد التجمع على أن الشعب الليبي ليس قاصرًا أو عاجزًا أو رهينة لأي قوى كبرى مهما كانت الأسباب أو المسببات مشيرًا الى أن هذه التدخل إن تم هو تدخل سافر في شؤون دولة عضو بالأمم المتحدة وبكل المنظمات العربية والإفريقية والدولية.

وقال التجمع أن :”إذا كانت أمريكا كما تدعي زعيمة العالم الحر وحامي حقوق الانسان والديمقراطية فعليها احترام حق الشعوب والكف عن تدخلاتها السافرة في ليبيا.

وأضاف “على الإدارة الأمريكية والإنجليزية التأكد بأن كافة الحلول المشبوهة الصادرة عن هذا المؤتمر مرفوضة جملة وتفصيلاً”.

وأكد التجمع على أن لا حل إلا الحل الليبي- الليبي الذي يتحقق بإرادة الشعب الليبي دون أي تدخل خارجي.

ودعا التجمع، الليبيين لمقاطعة أي محاولة لإجراء انتخابات ضد رغبتهم في انتخابات رئاسية وبرلمانية مباشرة ومتزامنة وفق حل ليبي- ليبي.