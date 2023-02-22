الطرابلسي يسحب أول رقم وطني في منظومة الأحوال المدنية الجديدة 

أثنى عماد مصطفى الطرابلسي وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة على الجهود التي يبذلها أعضاء مصلحة الاحوال المدنية للارتقاء بمستوى الاداء في تقديم الخدمات.

وقال “الطرابلسي”، في بيان له، “إن المصلحة تعمل وفق بيانات ومعلومات دقيقة وإجراءات قانونية ضمن عمل مهني ، مشيراً إلى أن هناك تعاون كبير بين المصلحة ومكونات الوزارة بما يخدم المصلحة العامة”.

جاء ذلك في إطار جولة أجراها “الطرابلسي” اليوم الاربعاء لمقر مصلحة الاحوال المدنية بمنطقة السراج، وكان في استقباله رئيس المصلحة لواء “طارق الثمن” وعدد من المسؤولين بالمصلحة.

وقام الوزير بجولة تفقدية داخل مكاتب وأقسام المصلحة للاطلاع على سير العمل داخلها وما تقدمه من خدمات للمواطنين، واستمع خلال هذه الزيارة لشروح وافية حول عمل المصلحة، مطلعاً على على أخر التحديثات التي طرأت على المنظومة الخاصة بالأحوال المدنية من خلال عرض مرئي يبين آلية عملها وذلك لتحسين مستوى الاداء وسرعة الانجاز في الخدمات التي توفرها المصلحة للمواطن.

وقام الوزير بسحب أول رقم وطني من المنظومة الجديدة معلناً عن انطلاق العمل بها والاعتماد عليها في عمل المصلحة.