شاهد بالفيديو : تراجع كبير لمياه البحر المتوسط أمام أحد شواطئ طرابلس .. والاستشعار عن بعد توضح

وثق مقطع متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاربعاء تراجع مياه البحر المتوسط أمام أحد شواطئ العاصمة طرابلس لمسافة كبيرة.

وخلال الايام الماصية تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو لانحسار وتراجع مياه البحر ما اثار جدلًا واسعًا حول علاقته بالزلازل والهزات الارضية التي ضربت عدد من الدول مؤخرًا .

وأوضح خبير الأرصاد الجوية علي أبوخريص، أن ظاهرة تراجع منسوب مياه البحر التي ظهرت على شواطئ ليبيا مؤخراً هي ظاهرة طبيعية وتحدث كل فترة على المحيطات والبحار وتختلف من منطقة لأخرى داعيًا لعدم القلق والخوف منها.

بدوره أوضح المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء،أن المد والجزر ظاهرة طبيعية تحدث باستمرار، وليس لها علاقة بالحركات التكتونية، وليست مرتبطة بالزلازل أو بحدوث “تسونامي”.

وقال المركز أن هذه الظاهرة تأتي نتيجة طبيعة لثلاثة عوامل رئيسية، وهي جاذبية القمر الأكثر تأثيراً، وجاذبية الشمس، وأيضا حركة دوران الأرض حول محورها.

وأضاف المركز أن مياه المحيطات والبحار تتأثر بشكل أكبر بحيث تنجذب كتل البحار للجزء الأقرب للقمر، وتعرف بالمد، وفي الجهة الأبعد تتكون ظاهرة الجزر الطبيعية.

وتابع المركزأن في هذه الفترة من السنة اجتمعت مجموعة من العوامل التي أدت إلى حدوث الجزر الكبير الملاحظ على الشواطي الليبية، وباقي دول الجوار، وهذا ما يسمى بالجزر الربيعي.