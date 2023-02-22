القيادة العامة تشارك في اجتماع خبراء مكافحة الإرهاب العرب

شاركت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية ضمن الوفد المكلف بحضور الاجتماع الـ32 لخبراء مكافحة الإرهاب على مستوى جامعة الدول العربية.

وانطلقت اليوم الأربعاء فعاليات الاجتماع والتي تتواصل غدا، بمشاركة ممثلي الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب في الدول العربية، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وأفادت مدير إدارة الشؤون القانونية والمشرف على إدارة مكافحة الإرهاب الوزير مفوض مها بخيت في بيان لها بأن الاجتماع سيتناول متابعة الإجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات السابقة في مجال مكافحة الإرهاب وموضوعات تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الإرهاب، والإرهاب والجريمة المنظمة، وأسباب انخراط الأفراد والكيانات في مجال الإرهاب.

أضافت أنه سيتطرق إلى تطوير وتفعيل عمل الفريق، وعرض تجارب الدول العربية خلال الاجتماع الفني الخاص بتوثيق التجارب في مجال مكافحة الإرهاب.