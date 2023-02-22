أبوزريبة يُناقش الأوضاع الأمنية بِمدينة إجدابيا

العنوان-إجدابيا

بحث وزير الداخلية بالحكومة الليبية، اللواء عصام أبوزريبة ، اليوم الأربعاء، الأوضاع الأمنية بمدينة إجدابيا.

جاء ذلك في اجتماعا معَ عضُو مجلس النواب عَن دائرة إجدابيا مصطفي بقوشة، وَرَئيس قسم جوازات إجدابيا الرائد معتصم بالله دواس.

وناقش الاِجتماع الأوضاع الأمنية بِالمدينة، وَالمشاكل وَالعراقيل التي تُواجه كافة الأجهزة التَابعة للوَزارة، وَإيجاد الحلول المُناسبة لهَا.

كمَا تمَّ مُناقشة عمل قِسم الجوازات بِالمدينة فِي إصدار إقامات العمل وَإتمام إجراءات التَأشيرة للأجانب المُقيمين، وَالعوائق التي تُواجه أعضاء قسم الجوازات.

وَاِستمعَ أبوزريبة إلى اِقتراحات الحضُور بِخصُوص تَحسين الأوضاع الأمنية حتى ينعم أهلها وَسُكانها بِالأمن وَالاِستقرار، كمَا طالب الحضور بِوضع خُطة لِشنّ حملات أمنية وَاسعة للقضاء على كافة أنواع الجريمة والظواهر السلبيّة الهدامة.

وَأكدَ أبوزريبة بِأنه سيعمل على تَحسين كافة أوضاع مُدن وَمناطق ليبيا، وَأنه قامَ بِتَجهيز عددً مِن الخُطط لِكافة المُدن حتى تَنعم بِالأمن وَالسلام وَالاِستقرار.