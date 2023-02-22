هبوط 3 طائرات للقوات الجوية الأمريكية في بنغازي

أفاد موقع itamilradar المتخصص في رصد حركة الطائرات، الاربعاء على أن طائرة ثالثة تابعة للقوات الجوية الأمريكية، هبطت في بنغازي .

ورصد موقع itamilradar طائرة من طراز بوينج C-17A التابعة للقوات الجوية الأمريكية حيث هبطت في بنغازي وتحركت في رحلة الى قاعدة رامشتين الجوية .

والثلاثاء الماضي، كشف موقع itamilradar أن طائرتان طراز بوينج سي-17 الكبيرة المخصصة لأغراض النقل العسكرية التابعة للقوات الجوية الأمريكية، هبطت في بنغازي ونفذتا مهمة مراقبة قبالة المدينة.

وقال موقع الرصد itamilradar أنه من المثير للاهتمام أن الثلاثة الطائرات الامريكية تجنبت دائمًا الدخول في منطقة معلومات الطيران الإيطالية .