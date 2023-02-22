مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الليبية الجديد يستلم مهامه رسميا

العنوان-طرابلس

قالت شركة الخطوط الجوية الليبية، اليوم الأربعاء، أن مقر الشركة بطرابلس شهد مراسم التسليم والاستلام لمجلس إدارة الشركة، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة المهندس إبراهيم لياس، ورئيس وأعضاء لجنة التسليم والاستلام.

وأوضح الشركة أن عملية التسليم والاستلام جرت في جو تسوده روح المهنية والتعاون التام، حيث أكد المجلس الجديد ضرورة تضافر الجهود ولمّ شمل الشركة وتوحيدها.

وأكد مجلس إدارة الشركة الجديد أنه رغم الظروف التي تمر بها الشركة، عزمه العمل على إعادة الشركة من جديد لتنهض من كبوتها لخدمة أبناء الوطن الليبي شرقًا وغربًا وجنوبًا، لأنها شركة كل الليبيين.