رئيس هيئة الرقابة الإدارية يبحث سيّر عمل الحكومة في مناطق الجنوب

البيضاء 22 فبراير 2023 (وال)- عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب الأستاذ عبد السلام الحاسي اليوم الأربعاء، اجتماعًا بمكتبه في مدينة البيضاء، مع رئيس لجنة متابعة ديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الجنوبية الأستاذ عبد الوهاب أبو القاسم القايدي.

هذا وتناول الاجتماع مناقشة سيّر عمل الحكومة في مناطق الجنوب، ومدى قيام كافة الجهات التابعة للحكومة بتقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد رئيس الهيئة على ضرورة قيام الحكومة بتذليل الصعوبات التي تواجه المواطن في الجنوب، وذلك بتوفير أهم المتطلبات التي تتمثل في الوقود والسيولة وتوفير الخدمات الصحية. (وال) إ م

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